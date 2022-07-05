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البيت الأبيض: المعركة في دونباس قد تطول

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 11:52 م
البيت الأبيض: المعركة في دونباس قد تطول اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع أن يطول أمد القتال في دونباس جنوب شرق أوكرانيا، بفضل المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن المعركة في دونباس قد تطول، وسنرى خسائر وإنجازات الجانبين. هذا لا يعني أن روسيا ستحقق أهدافها وأوكرانيا ستتوقف عن القتال، وسندعم أوكرانيا، لقد أعطيناهم أكبر قدر من الدعم في المجالات الأمنية ولن نتوقف.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن قرأ رسالة لاعبة كرة السلة بريتني غرينير، المعتقلة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، متابعة: الرئيس بايدن قرأ الرسالة، كنت هناك في تلك اللحظة والقضية تمثل أولوية بالنسبة لجو بايدن.

 

 


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