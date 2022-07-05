اليوم السابع
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جونسون وزيلينسكي يؤكدان أهمية إخراج الحبوب العالقة في أوكرانيا فى أقرب وقت

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 05:37 م
جونسون وزيلينسكي يؤكدان أهمية إخراج الحبوب العالقة في أوكرانيا فى أقرب وقت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أهمية إخراج الحبوب العالقة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.


جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أطلع زيلينسكي خلالها جونسون على التقدم المحرز والمناقشات التي عقدت في مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي، بحسب ما نشرته الحكومة البريطانية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء.


وقال جونسون إن المملكة المتحدة تواصل العمل عن كثب مع الشركاء بشأن الخطوات التالية لإخراج الحبوب الأوكرانية العالقة، مؤكدا استعداد لندن للمساعدة بأي طريقة ممكنة.


وشدد على أن العالم يقف وراء أوكرانيا، قائلا: "أعتقد أن جيش الرئيس زيلينسكي يمكن أن يستعيد الأراضي التي استولت عليها قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا".


وفي حديثه عن "مؤتمر تعافي أوكرانيا" الذي انعقد أمس في لوجانو جنوب سويسرا، رحب رئيس الوزراء البريطاني بخطط إعادة بناء أوكرانيا، معربا عن تطلعه لاستضافة المملكة المتحدة لهذا المؤتمر العام المقبل.


كما أطلع الرئيس الأوكراني، رئيس الوزراء البريطاني على الوضع الحالي في أوكرانيا والتطورات الروسية الأخيرة وكذلك التقدم المحرز والمناقشات التي عقدت في مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي.


 


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