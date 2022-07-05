ومن المقرر أن تناقش القمة القضايا والملفات التي تُسهم في تعزيز جهود القادة لمعالجة تحديات الإقليم، والمتمثلة في السلم والأمن وقضايا الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية إلى جانب قضايا الأمن الغذائي وتداعيات انتشار فيروس كورونا وأثرها على الوضع الاقتصادي في الإقليم.

كما تناقش القمة كيفية تضافر جهود الدول الأعضاء لتجاوز المشاكل والتحديات التي تشهدها المنطقة وإيجاد السبل الكفيلة للنهوض بالإقليم وتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون والتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية من أجل مصلحة شعوب المنطقة.

ومن المقرر أن يُجري رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مقابلات ثنائية مع نظرائه من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة.