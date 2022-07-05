البحث الجنائى الأردنى يلقى القبض على شخص أطلق عيارات نارية على طريق المطار

كتب: أحمد جمعة

ألقت قوة من البحث الجنائي الأردني، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص أطلق عيارات نارية من مركبته في الهواء أثناء سيره بها على طريق المطار في وقت سابق أمس.

وكان فريق تحقيق من البحث الجنائي الأردنى تولى القضية بعد رصد منشور قامت سيدة بنشره عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي وشكوى تقدمت بها للمركز الأمني الأردنى المختص حول قيام شخص بإطلاق عيارات نارية في الهواء من مركبته أثناء مسيرها بمركبتها على الطريق .

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام فى الأردن العقيد عامر السرطاوى أن فريقا تحقيقياً من البحث الجنائي الأردني باشر التحقيق وتم التواصل مع السيدة، وجمع المعلومات، وجرى مسح شامل للطريق والمنطقة التي سارت بها المركبة إلى أن تم تحديدها والشخص الذي كان بداخلها.

وبيَّن المتحدث الاعلامي أنه تم متابعة هذا الشخص الذي توارى عن اللأنظار وتم تحديد مكان وجوده صباح اليوم في منطقة البحر الميت، وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته السلاح الناري الذي استخدمه، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية الرادعة بحقه.

وأكدت مديرية الأمن العام الأردنية على أهمية التبليغ عن السلوكيات الخاطئة كافة والتي تهدد سلامة المواطنين، لافتة الى أنها تعول على تعاون المواطنين لمنع مثل هذه الممارسات، وأنها تتابع كل ما يردها من بلاغات لحين ضبط المخالفين وإنفاذ القانون بحقهم بحزم ودون تهاون أو تقصير.