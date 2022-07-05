اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 06:31 م
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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 06:31 م
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى حالة الطقس -أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت 9 يوليو وحتى الخميس 14 يوليو.
 
- حالة الطقس نهارا: 
 
طقس شديد الحرارة رطب نهـاراً على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وجنوب سيناء و جنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشماليـة.
 
- حالة الطقس ليـلا:
 
طقس معتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء .
 
- الظواهر الجوية:
 
شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري و القاهرة الكبرى .
 
- حالة الملاحة البحرية:
 
البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من 1 : 1.5 متر 
 
البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من 1 : 1.75 متر 
 
 
- النصائح والإرشادات:
 
ينصح بعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهـر وحتى الخامسة
 
ارتداء غطـاء واقـي للرأس أو استخدام المظـلة في حالة التعرض لأشعة الشمس . 
 
عدم التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية . 
 
الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .
 
 الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم . 
 
متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا لمتابعة تفاصيل الأحوال الجوية .
 
 
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