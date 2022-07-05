الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت 9 يوليو وحتى الخميس 14 يوليو.

- حالة الطقس نهارا:

طقس شديد الحرارة رطب نهـاراً على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وجنوب سيناء و جنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشماليـة.

- حالة الطقس ليـلا:

طقس معتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء .

- الظواهر الجوية:

شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري و القاهرة الكبرى .

- حالة الملاحة البحرية:

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من 1 : 1.5 متر

البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من 1 : 1.75 متر

- النصائح والإرشادات:

ينصح بعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهـر وحتى الخامسة

ارتداء غطـاء واقـي للرأس أو استخدام المظـلة في حالة التعرض لأشعة الشمس .

عدم التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية .

الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم .

متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا لمتابعة تفاصيل الأحوال الجوية .