الأرصاد تحذر المواطنين: تجنبوا السفر وقت الظهيرة أيام العيد

كتب محمود راغب

كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والانذار المبكر، بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس يوم الجمعة المقبل وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بصفة عامة تشهد البلاد استقرار بالأحوال الجوية ودرجات حرارة تتراوح بين 34 و 35 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وقال شاهين، إنه لا ظواهر جوية تعوق المواطنين من الاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، والسفر لكافة محافظات الجمهورية.

وتابع: بقدر الإمكان يفضل أن تكون فترة السفر تكون قبل الظهيرة أو بعد العصر، نظرا لأن هذه الفترة يتم فيها تسجل أعلى درجات حرارة، وحتى يتجنب المواطنين التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

ووجه نصائح بعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وعدم التعرض المباشر للشمس، مشيرا إلى أن أفضل الأماكن للاستمتاع بالعيد الشواطئ المطلة على البحر المتوسط .