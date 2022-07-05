إعدام 120 كيلو أغذية وتحرير 26 محضرا والتوصية بالغلق الإدارى لـ9 منشآت بالسويس

السويس - فريق المحافظات

نفذت مديرية الصحة بالسويس حملة موسعة على الأسواق والمطاعم، للتأكد من سلامة وجودة المعروضات المقدمة للمواطنين قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.

قال الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة والسكان، شددوا على ضرورة إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحى للمواطنين، ولاسيما بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى قيام فريق مكتب مراقبة الأغذية المركزى بمديرية الصحة بالسويس تحت إشراف الدكتوره نهله إبراهيم مسئول مراقبة الأغذية و محمود ربيع مراقب أول الأغذية بشن حملةٍ مكبره على «18 منفذ أغذية»، وقد أسفرت الحملة عن إعدام 120 كيلو أغذية مختلفة ولحوم ومصنعات لحوم، وتحرير 13 محضر نظافة و 13 محضر شهادة صحية و التوصية بالغلق الإدارى لعدد 7 منشآت لعدم تقديمهم الرخصة أثناء المرور، والتوصية بالغلق الإدارى لمنشأةٍ واحده لوجود خطر داهم على الصحة العامة والتوصية بالغلق الإدارى لمنشأة واحدةٍ لوجود خطر داهم على الصحة العامة وعدم تقديم الرخصة أثناء مرور فريق مكتب مراقبة الأغذية.

أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس أنه قد تم سحب 26 عينة للتحاليل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، مشيراً لتواصل حملات مراقبة الأغذية وذلك لضمان وصول منتج غذائى أمن لكل مواطن.



أغذية فاسدة



جانب من الحملة