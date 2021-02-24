ضبط 247 ألف علبة مواد غذائية مجهولة المصدر بمخزن فى السويس

السويس - سيد نون

تمكنت مباحث التموين بالسويس من ضبط 247 ألف علبة "كاتشب" مجهولة المصدر فى أحد المخازن الموجودة داخل نطاق حى الأربعين.

وكان اللواء هشام رشاد، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، قد تلقى معلومات تفيد بقيام أحد التجار المعروفين بتخزين كميات كبيرة من الكاتشب مجهولة المصدر تمهيدا لبيعها للمحلات التجارية فى ضواحي المحافظة.

خرجت حملة تموينية وتبينت صحة المعلومات الواردة والعثور على 247 ألف علبة كاتشب مجهولة المصدر وبدون فواتير، وحررت الحملة محضرا بالواقعة وتحفظت على الكمية التى تم العثور عليها.