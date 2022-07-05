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إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على محور كلابشة بأسوان

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 09:12 ص
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على محور كلابشة بأسوان تصادم - ارشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين، صباح اليوم، على طريق محور كلابشة بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.
 
تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق محور كلابشة الرابط بين الطريق الصحراوى الغربى والزراعى الشرقى بنطاق مركز كوم أمبو، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص فى الحادث.
 
وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث الذى وقع نتيجة تصادم سيارتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.
 
 
 
 

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