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إصابة صحفى روسى بعد قصف قوات أوكرانيا لدونيتسك

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:10 ص
إصابة صحفى روسى بعد قصف قوات أوكرانيا لدونيتسك الأوضاع فى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أصيب الصحفى فى قناة "تى فى تسي" الروسية أندريه أليكسييف، بشظايا قذيفة خلال قصف قوات كييف مدينة دونيتسك، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقالت القناة الروسية فى بيانها، أنه نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة دونيتسك، أصيب مساعد المصور فى قناة "تى فى تسي" أندريه أليكسيف.

 

وأوضحت القناة الروسية أن أليكسيف موجود حاليا بالمستشفى، ويتم تحضيره لإجراء عملية جراحية.

 

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الاثنين، أنه "لا يزال يتعين القيام بالكثير من أجل انتصار أوكرانيا، وتتم هزيمة روسيا ليس فقط فى ساحة المعركة، وإنما أيضا من الناحية التاريخية والنظرية".

 

وذكر زيلينسكى - عبر قناة "تليجرام"، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أن هناك الكثير الذى يتعين القيام به لتحقيق النصر، وهذا طريق صعب لأن الحرب مستمرة.

 

وأضاف: "لكن الآن يتعين علينا فعل كل شيء حتى يخسر المعتدى ليس فقط فى ساحة المعركة، وحتى يدرك الجميع فى روسيا أن أوكرانيا لا يمكن لأى شىء أن يحطمها، حتى لو كانت حربا وحشية".


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