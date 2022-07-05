أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. طباعة 2 مليار جنيه من العملة البلاستيكية فئة 10 جنيهات

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة، لعل أبرزها طباعة البنك المركزى نحو مليارى جنيه حتى الآن من العملة البلاستيكية (بوليمر) الجديدة فئة الـ10 جنيهات، مع استمرار الهبوط في سعر الذهب اليوم بسوق الصاغة في مصر، وذلك على خلفية الطلب المنخفض على الذهب في المرحلة الحالية، وفيما يلي أبرز الأخبار الاقتصادية.

طباعة مليارى جنيه من العملة البلاستيكية فئة 10 جنيهات

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي أنه تم طباعة نحو ملياري جنيه حتى الآن من العملة البلاستيكية (بوليمر) الجديدة فئة الـ10 جنيهات، وطرحها بالبنوك اعتبارا من اليوم، وحتى يتم إتاحتها للمواطنين كفكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إنه تم إجراء تعديلات على ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية حتى تتمكن من قبول السحب والإيداع للعملة البلاستيكية الجديدة، وسيتم خلال الفترة المقبلة زيادة الكميات المطروحة من العملة البلاستيكية فئة الـ10 جنيهات".

وكان البنك المركزي قد أعلن اليوم عن طرح فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية (بوليمر)، والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها. تشكيل لجنة لمتابعة استعدادات فنادق مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر "COP 27"

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً، بتشكيل لجنة تتولى أعمال متابعة تجهيزات واستعدادات المنشآت الفندقية والسياحية بمدينة شرم الشيخ لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ. وجاءت هذه اللجنة برئاسة محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وعضوية عضوين من الإدارة، وممثلين عن كل من وزارتي الصحة والسكان، والبيئة، الهيئة العامة لسلامة الغذاء، محافظة جنوب سيناء، حسين حافظ المُشرف العام على مكاتب وزارة السياحة والآثار بجنوب سيناء، وإسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى ممثلين عن غرفتي المنشآت الفندقية والمنشآت والمطاعم السياحية. وستتولى هذه اللجنة ضمن أعمالها التفتيش على المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية وغيرها من المنشآت التي تتعامل مع السائحين بمدينة شرم الشيخ للتحقق من المستوى السياحي والصحي، وجودة الخدمات المقدمة بها، وكذلك التأكد من استعدادات المنشآت الفندقية والسياحية للمؤتمر، وتطبيقها كافة الاشتراطات الصحية المتطلبة بالمطابخ وأماكن تداول الغذاء ووسائل الأمان والسلامة الصحية، وغيرها من الأعمال والاستعدادات الأخرى.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ11.1 مليار دولار خلال 4 أشهر قال البنك المركزى المصرى أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر أبريل 2022 نحو 3.1 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 24.4% على أساس سنوي (مقابل نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بشهر أبريل2021)، في حين تراجعت بمعدل 7.2% مقارنة بالشهر السابق مباشرة (مارس 2022) الذي سجلت خلاله 3.3 مليار دولار. وبذلك ترتفع بمعدل 7.7% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربع الأولى من 2022 (يناير/أبريل 2022) لتصل إلى نحو 11.1 مليار دولار(مقابل نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام 2021). 13 جنيها تراجعا في أسعار الذهب شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع بحوالي 3 جنيهات لينزل الذهب دون أدني مستوى في 3 أشهر بعد هبوط بحوالي 10 جنيهات قبل قليل، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 974 جنيها للجرام مقابل 977 جنيها للجرام صباح اليوم بقيمة تراجع كبيرة بسبب هبوط ملحوظ في الطلب على المعدن الأصفر في الأسواق المصرية. أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 835 جنيها. عيار 21 سجل 974 جنيها. عيار 24 سجل 1113 جنيها. الجنيه الذهب 7792 جنيها. أونصة الذهب 1804 دولارات. 89 مليونا و714 ألف جنيه إجمالى الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر يونيو الماضي 250 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 24656 طرد بوزن إجمالي 5059 طن و 380 كيلوجرام.

وتم الإفراج خلال شهر يونيو 2022 عن 80 شـهادة سحب جزئية بعدد 6 آلاف و 534 طرد بوزن إجمالي 1396 طـن و 806 كيلو جرام.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضى11 مليون و 682 ألف جنيه وإجمالي الغرامات 62 ألف جنيه.