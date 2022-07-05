اليوم السابع
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أبو الغيط يهنئ الرئيس الجزائرى بالذكرى الـ60 لاستقلال بلاده

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 04:03 م
أبو الغيط يهنئ الرئيس الجزائرى بالذكرى الـ60 لاستقلال بلاده الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون خلال استقباله أبو الغيط مؤخرا
بيشوى رمزى

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هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال.

 

وكتب الأمين العام على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "أهنيء رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال..متمنيا للشعب الجزائرى مزيدا من التقدم الازدهار".

 

ويحتفل الشعب الجزائري، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الستين لعيد الاستقلال بتنظيم أضخم استعراض عسكرى في البلاد منذ 33 عاما، وذلك تخليدا للذكرى العزيزة على قلب كل جزائري وهى نهاية الاستعمار الفرنسي بعد 132 عاما وبعد حرب استمرت ثماني سنوات بين الثوار الجزائريين والجيش الفرنسي، توقف القتال بعد توقيع اتفاقيات إيفيان التاريخية في 18 مارس 1962 التي مهّدت الطريق لإعلان استقلال الجزائر في الخامس من يوليو من العام نفسه.

 

بدوره، أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أن بلاده تعيش مشهدا مهيبا، وفاء للشهداء، مشيرا في كلمته الافتتاحية بمناسبة الاحتفال الضخم للذكرى الـ60 للاستقلال، أنها تضفي وجها استثنائيا.

 

وجدد الرئيس الجزائرى تقدير الأمة لدرع الجزائر الجيش الوطني الشعبي، مع الاعتزاز لما أحرزه من مكاسب وانجازات عظيمة وعميقة، مشيرا إلى أن الشعب  الجزائري يقف إلى ما آل إليه الجيش الجزائرى من علوم وتكنولوجيا في المجال العسكري.

 

وتمّ إعلان استقلال الجزائر بعد أيام من استفتاء لتقرير المصير وافق فيه 99.72% من الناخبين على الاستقلال.


أحمد أبو الغيط

الجزائر

الذكرى الستين لاستقلال الجزائر

الجامعة العربية

ذكرى الاستقلال فى الجزائر



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