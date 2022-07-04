6 إدارات بأوقاف الإسكندرية الأعلى فى إيرادات بيع صكوك الأضاحى

أعلن الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية أن إدارات "الجمرك - العجمي - غرب - العامرية أول - العامرية ثان - برج العرب" لتخطيها مبيعات العام الماضي فى صكوك الأضاحى، مطالبا الإدارات أن يحذوا حذوهم وأن يضاعفوا جهودهم لإنجاح هذا المشروع القومي العظيم.

وكان قد اجتمع بمديري الإدارات الفرعية في اجتماع طارئ لبحث آليات واستعدادات الإدارات الفرعية لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

ووجه الشكر لمديرى الإدارات على ما بذلوه ويبذلونه من جهد في الحفاظ على بيوت الله عز وجل وما يبذلونه من جهد لإنجاح مشروع صكوك الأضاحي.

وأضاف أن أوقاف الإسكندرية بجميع منتسبيها لا تدخر أي جهد لخدمة بيوت الله عزوجل و القيام بدور الأوقاف الوطني والخدمي والمجتمعي، كما نبه فضيلته على ضرورة إستمرار عمل غرف عمليات الادارات الفرعية حتى الانتهاء من شعائر صلاة العيد لتكون المساجد على أتم واكمل استعداد يليق بضيوف الرحمن.



