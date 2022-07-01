أوقاف الإسكندرية تطلق أمسيات دينية بعنوان "الإيمان وأثره في حياة الفرد والمجتمع"

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، الخميس، عددا من الأمسيات الدينية بمساجد الادارات الفرعية بواقع أمسية دينية بكل إدارة وعلى رأس هذه الأمسيات الأمسية الدينية الكبرى التي أقيمت في رحاب مسجد سيدنا علي بن أبي طالب بسموحة بعنوان الإيمان وأثره في حياة الفرد والمجتمع، بحضور الشيخ هاشم الفقي مدير عام الدعوة وبحضور الدكتور عبد الواحد أبو حطب المدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية.

وذلك في بضيافة الشيخ حاتم أبو بكر سالم مدير إدارة أوقاف شرق والشيخ حسان الزهيري إمام وخطيب المسجد.

وأكد بيان لمديرية الأوقاف بالإسكندرية أن هذه الأمسيات والفعاليات مستمرة دون توقف أو انقطاع لزيادة الوعي لدى الجمهور مما يحقق الأمن الفكري والمجتمعي في شتى أنحاء الوطن.