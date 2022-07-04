وكيل تعليم الإسماعيلية يستقبل أولى الجمهورية فى دبلوم الدراسة الفنية الفندقية

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الاثنين الطالبة تسنيم فوزى سرحان شحاته الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى دبلوم الدراسة الفندقية نظام الثلاث سنوات وذلك بحضور المهندس أحمد المصرى رئيس مجلس الامناء وإحسان العيادى مدير التعليم الفنى بالمديرية.

وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية خلال استقبال الطالبة الحاصله على نسبة 98.83٪ وأسرتها على أهمية التفوق والتميز معتبرا أن الطالبة تسنيم فوزى نموذج مشرف لتعليم الإسماعيلية.

وأضاف وكيل الوزارة أن التعليم الفنى هو قاطرة المستقبل وماهو يعكس الإقبال الكبير له من طلاب المرحلة الإعدادية لتتغير نظرة الى التعليم الفني، واختتم أن التفوق ليس وليد الصدفه ولكن نتاج جهد وعرق مشيدا بدعم أسرة الطالبة لها.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفنى أعلنت امس عن أوائل الدبلومات الفنية وحظيت مدارس الإسماعيلية بتواجد طالب وطالبة بين صفوف أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، حيث حصل الطالب عبد الرحمن حسينى عبد الله بالمدرسة الفنية التجريبية لتكنولوجيا المعلومات على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى دبلوم المدارس التجريبية الفنية المتقدمة بنسبة 98.65٪

كما حصلت الطالبة تسنيم فوزى سرحان شحاته من المدرسة الفندقية التجارية المشتركة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى دبلوم المدارس الفندقية بنسبة 98.83٪.