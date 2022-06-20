تعليم الإسماعيلية: لم نرصد شكاوى خلال سير امتحانات الثانوية العامة حتى الآن

وأضاف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، يتابع لحظة بلحظة، من خلال غرفة العمليات، الامتحانات، حيث يؤدى 9 ألاف و276 طالبا وطالبةٍ، الامتحانات أمام 35 لجنة، مُوزَّعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد عقد عدة اجتماعات تنسيقية بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية والجهات المعنية، لوضع الخطة التأمينية لسير امتحانات شهادة الثانوية العامة بِيُسر، حيث تم التنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة؛ لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات، وضمان عدم انقطاع الكهرباء، خاصةً مع فصل الصيف، ودرجة الحرارة المرتفعة.

كما راجع المحافظ استعدادات مديرية الصحة والسكان ومرفق الإسعاف ومديرية التموين والتجارة الداخلية كل في اختصاصه وبما يضمن سير العمل باللجان بدون أيّ مشكلات.

كما وجه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورةِ متابعة لجان الامتحانات والمدارس، ورفع المخلفات والقمامة بمحيطِ المدارس أولًا بأول، وتذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات.

وبدأ قرابة 707 آلاف و992 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بالثانوية العامة أداء امتحان مادة التربية الدينية داخل 2089 لجنة سير، حيث انطلقت الامتحان فى التاسعة صباحًا ولمدة ساعة ونصف، واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة وصلت فى مواعيدها وتم فتح المظاريف وتوزيع أوراق البابل شيت والأسئلة على الطلاب فى مواعيدها، كما حرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بارتداء الطلاب كمامات.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع اليوم 20 يونيو الجارى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب غدًا الثلاثاء 21 اختبار مادتى الاقتصاد والإحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو قبل انطلاق الاختبارات فى المواد الدراسية الأساسية.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.



