وسائل إعلام أمريكية: قتيلان و10 جرحى حصيلة أولية لحادث إطلاق نار بولاية إلينوي

كتب أحمد عرفة

طالبت شرطة شيكاغو، السكان بالابتعاد فورا عن منطقة حادثة إطلاق النار في هايلاند بارك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، سقوط قتيلين و10 جرحى في حصيلة أولية لحادثة إطلاق النار بولاية إلينوي.

وفى وقت سابق قالت وسائل إعلام أمريكية، إن حادث إطلاق نار وقع في هايلاند بارك بولاية إلينوي الأمريكي، أثناء احتفالات الرابع من يوليو بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شريط مصور يظهر حالة من الزعر والخوف بين المشاركين في الاحتفال وسط أصوات كثيف لإطلاق النار.