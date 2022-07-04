اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 12:59 م
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والدة شيماء جمال تنهار بالبكاء أثناء دفن جثمان الإعلامية الراحلة

الإثنين، 04 يوليه 2022 12:40 م
والدة شيماء جمال تنهار بالبكاء أثناء دفن جثمان الإعلامية الراحلة تشييع جثمان شيماء جمال - أرشيفية
كتب عبد الله محمود ـ أحمد الجعفري

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وصلت منذ قليل سيارة نقل الموتى التي تقل الإعلامية شيماء جمال لمنطقة المقابر بالسيدة نفيسة لدفنها، حيث ظهرت والدتها في حالة انهيار كامل، وودعتها بالدموع.
 
وأدت أسرة الإعلامية شيماء جمال صلاة الجنازة عليها اليوم بمسجد السيدة نفيسة تمهيدا لدفنها وذلك بعد استلام جثمانها، حيث انتهت مصلحة الطب الشرعى من مطابقة البصمة الوراثية مع البصمة الوراثية المأخوذة من والدتها، وصرحت بدفن المجنى عليها.
 
وأصدرت النيابة العامة تصريح بدفن جثة الإعلامية شيماء جمال بعد الانتهاء من إجراء التشريح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتسليم الجثمان لأسرتها وإنهاء إجراءات الدفن.
 
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تشييع الجثمان

 

 


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