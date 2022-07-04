ميشيل أوباما تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ماليا بصورة قديمة

كتبت ريهام عبد الله

احتفلت ميشيل أوباما، السيدة الأمريكية الأولى السابقة، بعيد ميلاد ابنتها ماليا، حيث نشرت صورة قديمة لهما، من طفولة ابنتها، وعلقت عليها عبر تويتر: "عيد ميلاد سعيد يا ماليا، والرابع من يوليو سعيد للجميع! منذ 24 عامًا، أصبح هذا اليوم مميزًا للغاية عندما وصلت روحك الرائعة إلى هذا العالم، أنا فخورة جدًا بالمرأة الشابة الجميلة، والرعاية، والقيادة التى أصبحت عليها، انا احبك كثيرا!، والدتك".

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما، ظهرت فى مايو الماضى، وهى تقود سيارة لأول مرة منذ سنوات بعيدة عن الأضواء وقيادة سيارتها، حيث ظهرت وهى تجلس بجوار مقدمة البرامج الأمريكية العالمية ألين دى جينيريس أثناء قيادتهما للسيارة.



ميشيل أوباما وابنتها ماليا

وجلست زوجة الرئيس الأمريكى الأسبق صاحب الـ 58 عامًا، وهى تقود السيارة وتجلس بجورها مقدمة البرامج الشهيرة فى نزهة قبل ظهورها ببرنامج The Ellen DeGeneres Show الذى تقدمة دى جينيريس

وشهد الفيديو عدة مواقف مضحكة بعد أن سخرت دى جينيريس من ميشيل لعدم تمكنها من قيادة السيارة واصفه إياها بعدم تحسنها لقيادة السيارات، ثم ظهر مقطع فيديو على الشاشة للثنائى وهو يدخل عربة غولف معًا للذهاب فى جولة حول منطقة وارنر براذرز.