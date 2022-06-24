ميشيل أوباما تصف قرار المحكمة العليا بـ"مرعب" وتحذر من عواقب وخيمة

قالت السيدة الأولى الامريكية السابقة ميشيل أوباما يوم الجمعة إنها "حزينة" لقرار المحكمة العليا بإلغاء ‏حكم قضية رو ضد وايد، التى ألغت حق الإجهاض المحمى دستوريًا.‏

فى بيان، قالت أوباما إنها "حزينة على الناس فى جميع أنحاء هذا البلد الذين فقدوا للتو الحق الأساسى فى ‏اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أجسادهم."‏

وأضافت: "أشعر بالحزن لأننا قد نكون مقدرًا الآن أن نتعلم الدروس المؤلمة من الوقت قبل أن يصبح ‏رو قانونًا للأرض - فى الوقت الذى تخاطر فيه النساء بفقدان حياتهن بسبب عمليات إجهاض غير ‏قانونية".‏

وتابعت: "وقت حرمت فيه الحكومة النساء من السيطرة على وظائفهن الإنجابية، وأجبرتهن على ‏المضي قدمًا في حالات الحمل التي لم يرغبن بها ، ثم تخلت عنهن بمجرد ولادة أطفالهن".‏

أضافت السيدة الأولى السابقة أنها "حزينة" لكثير من الأشخاص الذين سيؤثر عليهم هذا الحكم ، مثل ‏المراهقين الذين لن يتمكنوا من إنهاء الدراسة ، والأمهات اللواتي يعانين من حالات حمل غير قابلة ‏للاستمرار والتي سيتعين عليها إحضارهن إلى الفصل الدراسي ، والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين ‏لا يستطيعون توفير الرعاية دون المخاطرة بعقوبات أو عقوبة بالسجن.‏

ووصفت القرار بأنه "مرعب" سيكون له "عواقب وخيمة"، وأضاف أنه "يجب أن يكون جرس إنذار" ‏للأجيال الشابة.‏

وقالت: "أعلم أن هذا ليس المستقبل الذي اخترته لجيلك - ولكن إذا استسلمت الآن، فسوف ترث دولة ‏لا تشبهك أو تشبه أي من القيم التي تؤمن بها."‏

ودعت الناس إلى تحويل "إحباطهم وغضبهم" إلى أفعال وشجعتهم على الانخراط فى منظمات مثل ‏منظمة الأبوة المخططة والولايات المتحدة للمرأة.‏

كما أعرب الرئيس السابق أوباما، عن أسفه للقرار، حيث كتب على تويتر أن المحكمة "تخلصت من ‏القرار الشخصي الأكثر كثافة الذي يمكن لأي شخص اتخاذه لأهواء السياسيين والأيديولوجيين - مهاجمة ‏الحريات الأساسية لملايين الأمريكيين".‏