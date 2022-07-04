مياه الأقصر تبدأ حملة توعية بعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بالصرف.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت إدارات التوعية ومكلفات الخدمة العامة بشركة مياه الأقصر، فى جميع فروع وإدارات شركة المياه بمحافظة الأقصر، حملات توعية مكثفة تستهدف محلات الجزارة وسيدات المنازل، للتوعية بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بها، وذلك فى إطار توجيهات اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وقام مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، خلال الفعاليات بتوزيع منشورات التوعية للحفاظ على المياه وعدم إهدارها أثناء تنظيف المنزل قبل العيد، كما شملت إرشادات جمع مخلفات الأضحية فى أكياس بلاستيكية وإلقائها فى الأماكن المخصصة لذلك، وتمت الإشارة إلى أهمية الاتصال السريع بأرقام غرفة عمليات الخط الساخن 125 فى حالة الطوارئ وهى:- (غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 الرقم المجانى من أى تليفون محمول - 0952282406 - 0952284116 - 01147999752 فى حالة الطوارئ).

وفى نفس السياق، صرح اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن استعدادات العيد تشمل العديد من القطاعات والإدارات المختلفة بالشركة والتى تعمل على مدار 24 ساعة بشكل متواصل حيث يتم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، ومنها قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى والصيانة والتشغيل والشبكات والتطهير ومنظومة عمليات الخط الساخن.

وأكد اللواء مهندس محمد يحيى كمال، فى بيان صحفى، أنه تشمل تلك الإستعدادات متابعة رئيس مجلس الإدارة بشكل مستمر لمديرى الإدارات بجميع أنحاء محافظة الأقصر، ومتابعة مدير عام المياه ومدير عام الصرف لكافة المحطات داخل المحافظة، وغرفة عمليات الخط الساخن 125 تعمل على مدار الساعة، وتم التأكيد على الجاهزية داخل غرفة عمليات الخط الساخن من أنظمة العمل وأجهزة الإستقبال والإتصال خلال الـ 24 ساعة مع تكثيف العمالة خلال الثلاثة ورديات، طوال أيام عيد الأضحى المبارك، والتأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة “الواتس آب” بصفة مستمرة والصفحة الرسمية ( شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ) على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن لجميع الإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.



مياه الأقصر تبدأ حملة توعية الجزارين والمواطنين قبل عيد الأضحى



مياه الأقصر تبدأ حملة توعية الجزارين والمواطنين قبل عيد الأضحى



مياه الأقصر تبدأ حملة توعية الجزارين والمواطنين قبل عيد الأضحى