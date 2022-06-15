"مياه الأقصر" تعلن بدء مشروع قومى جديد ضمن "حياة كريمة" لخدمة 185 ألف شخص

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن البدء فى طرح ونشر أحد المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الأقصر، وهو (مشروع صرف صحى البنك الأفريقى للتنمية)، وذلك تحت إشراف اللواء محمد يحيي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر.

وأكدت شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم اليوم طرح ونشر المناقصة العامة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرى مركزى إسنا ( 8) قرى والطود (2) قرية، وهى الممولة من البنك الإفريقى للتنمية والتى تخدم حوالى (185) ألف نسمة بهذه القرى، والذى سيتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات وتحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وفي نفس السياق، استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، برئاسة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، احتفالية الخطة الاستراتيجية لتكريم شركات المياه لكل من محافظات قنا وسوهاج وأسيوط، والمقامة بمحافظة الأقصر، والتي جاءت بحضور رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات، وحضور السيد عمرو الماحي، رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسي بالشركة القابضة، والمهندس عاطف عزت، مدير برامج دعم مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ومن جانبه، أكد رئيس شركة مياه الأقصر أثناء ترحيبه بالحضور أن محافظة الأقصر تسعد دائماً بلقاء الأشقاء من جميع الشركات التابعة وتحرص على تقديم كل الدعم لهم بهدف إرساء دعائم الخطة الاستراتيجية والتى بدأت خطواتها الأولى بشركة الأقصر وتنتظر الوصول للمنتج النهائي الذي سوف تسير عليه الشركة خلال الخمس الأعوام القادمة فى إطار الأسس السليمة للتطوير وفق منهجية علمية يصيغها ويضع بنودها أبناء الشركة من جميع الإدارات القطاعات.

كما شهدت الاحتفالية تكريم المشاركين من من تلك الشركات، الذين أنهوا وضع الخطة الاستراتيجية لشركاتهم، وشملت قطاعات المعامل والدعم الفني والقطاع المالي والقطاع التجارى ومسئولي العلاقات العامة وخدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات، والتحليل الاقتصادي تعزيزاً للكفاءة التشغيلية والخدمات الفنية والعلاقات مع متلقي الخدمة نحو استدامة جودة مياه الشرب والحفاظ على البيئة.