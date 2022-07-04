"مياه أسوان" توعى الجزارين والمواطنين بخطورة مخلفات الذبح.. لايف وصور

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت شركة مياه الشرب و الصرف الصحى فرع أسوان ، متمثلة فى إدارة التوعية، حملة توعية بخطورة إلقاء مخلفات الأضاحى فى شبكات الصرف الصحى، تحت عنوان "لحظة من فضلك"، وذلك قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك.

وشملت الحملة أماكن تجمع المواطنين فى الأسواق ومحلات الجزارة وبيع الأضاحى، بالإضافة إلى ندوات التوعية بمراكز الشباب والجمعيات الأهلية وقصور الثقافة، وذلك من خلال لقاءات توعية يقوم بها فريق التوعية وهم: "محمد عبد الفراج مدير الإدارة ومشاركة مصطفى الضوى وحسين أحمد إبراهيم ومحمد عبد المنعم عبداللاه"، وذلك مع الأهالى والجزارين وتوعيتهم بذلك الأمر وتوزيع ملصقات توعية ولصقها أمام الجمهور.

وأكد محمد عبد الفراج، مدير إدارة التوعية بأسوان، أن الهدف من الحملة التى تأتى تحت رعاية وإشراف المهندس يحيى عبد المنعم أبوزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، هو توعية المواطنين بخطورة إلقاء مخلفات الأضاحى فى شبكات الصرف الصحى، لأن هذا السلوك السيئ يتسبب فى انسداد وطفح خطوط الصرف الصحى مما يؤدى غرق الشوارع وانقطاع المياه لإتمام عملية التطهير.

وأشار "عبد الفراج" إلى أن الحملة تأتى بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وتستهدف أماكن تجمع المواطنين فى الأسواق ومحلات الجزارة وبيع الأضاحى، بالإضافة إلى ندوات التوعية بمراكز الشباب والجمعيات الأهلية وقصور الثقافة، وذلك من خلال الحديث مع الأهالى والجزارين وتوعيتهم بذلك الأمر وتوزيع ملصقات توعية ولصقها أمام الجمهور.

وتابع، بأن الضغط على شبكات الصرف الصحى بإهدار المياه والمخلفات يؤدى إلى تهالك الخطوط وتكرار مشكلاتها، وحرمان أبنائنا من فرحة الاحتفال بالعيد بسبب غرق الشوارع، وانتشار الروائح الكريهة وظهور الذباب والناموس والحشرات.

وأوضح مدير إدارة التوعية، بأن الصحيح هو تجميع مخلفات الذبح والتخلص منها بإلقائها فى صناديق القمامة، مضيفا أن هناك تنسيق مع الوحدات المحلية لمنع الذبح فى الشوارع ورفع القمامة من الصناديق أولا بأول حتى لا تتراكم فى الشوارع.