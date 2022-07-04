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موسكو: قد نتخذ إجراءات جوابية ضد الاتحاد الأوروبي على تأييده قرار بلغاريا

الإثنين، 04 يوليه 2022 09:34 م
موسكو: قد نتخذ إجراءات جوابية ضد الاتحاد الأوروبي على تأييده قرار بلغاريا زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا قد تتخذ إجراءات جوابية ضد الاتحاد الأوروبي على تأييده قرار بلغاريا طرد 70 دبلوماسيا روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن قرار صوفيا المسيّس بشأن التخفيض غير المبرر لموظفينا الدبلوماسيين في بلغاريا، بالطبع، لن يبقى بدون رد فعل على أساس ثنائي، ويجب أن تفهم دائرة العمل الخارجي الأوروبي أن الدعم الطائش للأعمال المعادية لروسيا من قبل الدول الأعضاء المنفردة يتحمل مسؤولية عواقبها الاتحاد الأوروبي برمته، بما في ذلك فيما يتعلق بالإجراءات الجوابية من جانبنا.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن إعلان 70 دبلوماسيا والموظفين الإداريين والفنيين والاقتصاديين أشخاصا غير مرغوب فيهم" بدون أي مبرر وأدنى محاولة لأي تبرير، خطوة تتجاوز نطاق الدبلوماسية، موضحة أنه إذا كان مثل هذا الإجراء المبتكر يعتبر مقبولا في الاتحاد الأوروبي، فمن الجدير التفكير في مبدأ المعاملة بالمثل، الذي تقوم عليه العلاقات الدبلوماسية.

 


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