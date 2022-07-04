معلومات الوزراء: ارتفاع صادرات السلع غير البترولية لـ22.1% بالربع الأول من 2022

كتبت هند مختار

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الخامس من تقريره ربع السنوي بعنوان "الصادرات السلعية غير البترولية الربع الأول 2022"، والذي يتناول خلاله نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وأهم الشركاء التجاريين وتطور الصادرات السلعية غير البترولية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2022 لتبلغ 9.4 مليارات دولار، مقابل نحو 8.6 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 9.3٪، وبالمقارنة بالربع الأول عام 2021 فقد ارتفعت القيمة بنسبة بلغت 22.1٪.

وأوضح التقرير أن قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من عام 2022، قد بلغ 12.1 مليار دولار محققًا ارتفاعًا بنحو 23.2٪، مقارنة بالربع السابق له؛ ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الواردات غير البترولية بنسبة أكبر من الارتفاع في قيمة الصادرات غير البترولية.

وأظهر التقرير أن قيمة الواردات السلعية غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2022، بلغت 21.5 مليار دولار، مقابل نحو 18.5 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 16.2٪، وبالمقارنة بالربع الأول من عام 2021، فقد ارتفعت القيمة بنسبة بلغت 12.0٪.

ووفقاً للتقرير، فقد جاءت الصين في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا في الميزان التجاري بمقدار 3.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2022، تلتها كلٌّ من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل بمقدار 1.0 مليار دولار و883.4 مليون دولار لكل منهما على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن سلعة اللدائن ومصنوعاتها جاءت في مقدمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الأول من عام 2022، حيث سجلت 770.4 مليون دولار، مقابل نحو 651.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، حيث سجلت نحو 737.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل نحو 506.6 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.

ووفقـًا لأعلى 10 سلع غير بترولية تم تصديرها خلال الربع الأول من عام 2022، شهدت جميع السلع تحسنًا خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل الفترة نفسها من عام 2021، عدا سلع الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل، والوقود المعدني والزيوت المعدنية.

وقد جاءت المنتجات الكيماوية غير العضوية على قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل الربع الأول 2021، حيث سجلت نحو 288.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل نحو 129.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021، وبنسبة ارتفاع قدرها 123%.