مصرع عامل وإصابة 3 آخرين فى مصنع كرتون بالمنوفية

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع عامل مصرعه وأصابة 3 آخرين بمصنع كرتون بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حال محاولتهم إنقاذ الاول عقب سقوط فى بئر مياه خاص بالمصنع تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.