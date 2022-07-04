اليوم السابع
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مصرع عامل وإصابة 3 آخرين فى مصنع كرتون بالمنوفية

الإثنين، 04 يوليه 2022 05:31 م
مصرع عامل وإصابة 3 آخرين فى مصنع كرتون بالمنوفية جثة -ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى عامل مصرعه وأصيب 3 آخرين بمصنع كرتون بمدينة السادات بمحافظة المنوفية،حال محاولتهم إنقاذ الأول عقب سقوطه فى بئر مياه خاص بالمصنع، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع عامل مصرعه وأصابة 3 آخرين بمصنع كرتون بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حال محاولتهم إنقاذ الاول عقب سقوط فى بئر مياه خاص بالمصنع تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

 


محافظة المنوفية

مدينة السادات

مصنع كرتون

مصرع عامل



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