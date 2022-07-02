مصرع عامل إثر سقوطه داخل بيارة صرف صحى فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى عامل بمحافظة الشرقية، مصرعه، مساء اليوم، إثر سقوطه داخل بيارة صرف صحى أثناء تنظيفها بقرية بهنباى بمركز الزقازيق.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى، بوصول " خالد م ح" 42عاما مقيم بهنباى جثة هامدة.

وتبين من التحريات اثناء قيام العامل بتنظيف خط صرف صحى، بقرية بهنباى، سقط فى البيارة وتوفى، وتم استدعاء الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وبالعرض على نيابة مركز الزقازيق طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.