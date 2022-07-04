مصرع شاب واصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مركز وادى النطرون، وأسفر الحادث عن مصرع "محمد.ع.ا"34 سنة مقيم أبو المطامير، كما أسفر الحادث عن إصابة "كمال.ك.ع"25 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم و"جمال.ج.ح"21 سنة -كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق.