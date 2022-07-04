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مستشار الرئيس للصحة: ارتفاع إصابات كورونا فى مصر مؤخرا بنسبة 7% يوميا

الإثنين، 04 يوليه 2022 09:43 م
مستشار الرئيس للصحة: ارتفاع إصابات كورونا فى مصر مؤخرا بنسبة 7% يوميا محمد عوض تاج الدين
كتب على حسان

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن هناك زيادة فى أعداد حالات المصابين بفيروس كورونا فى الأيام الأخيرة، مقارنة بالأسابيع الماضية فى مصر، لاسيما وأن فيروس كورونا لا يزال موجود عالميا ولم ينتهى، مردفا: "الزيادة اليومية فى مصر تقدر بـ7% - 8%".

 

وحذر عوض تاج الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، من التجمعات خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى "المصايف" وغيرها، قائلا: "كل ما يطلب مننا فى الفترة المقبلة، هو استمرار الوقاية، وكل من يصاب بكورونا عليه أن يعزل نفسه".

 

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الفيروسات دائما تسعى لخلق مقاومة للجسم من خلال التحورات المستمرة، متابعا: "علينا ألا نقلع عن استخدام الكمامات من ناحية، واستخدام الكحول والمطهرات من ناحية أخرى، كما ننصح بتقليل التجمعات".

 

وأشار إلى الوصول إلى معدلات كبيرة فى تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، "وصلنا إلى 60% لمن حصلوا على الجرعتين، وبشكل عام وصلنا إلى 90 مليون جرعة لقاح حصل عليها المواطنين، ولدينا احتياطى استراتيجى من اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا".


عوض تاج الدين

كورونا

كورونا في مصر



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