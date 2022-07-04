محافظ كفر الشيخ: توريد 298 ألفًا و700 طن و281 كيلو قمح بالشون والصوامع

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تواصل عمليات توريد القمح المحلى بمنافذ المحافظة حتى شهر أغسطس القادم، مشيرا إلى أنه يتابع عملية التوريد للصوامع والمطاحن، بالإضافة إلى ما يتم توريده خارج المحافظة لقطاعى جنوب وشمال القاهرة، وصوامع طنطا " ومطاحن وسط وغرب الدلتا بعد الحصول على التصاريح اللازمة.



وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم توريد 298 ألفًا و700 طن و281 كيلو قمح، مؤكداً أن ما تم توريده لصوامع وشون المحافظة 235 ألفا و112 طنا و658 كيلو، وتم توريد 14 ألفا و666 طنا و364 كيلو، لقطاع شمال القاهرة، وألف و36 طنا لصوامع جنوب القاهرة، و6 آلاف و703 أطنان و551 كيلو لمطاحن وسط وغرب الدلتا.



وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن ما تم توريده للإكثار" تقاوي" 13 ألفا و845 طنا و395 كيلو، ليكون إجمالى ما تم توريده من أقمار على مستوى المحافظة 298 ألفا و590 طنا، و461 كيلو، مناشداً المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مع تقديم كافة التيسيرات لهم خلال عملية التوريد.



وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بالمحافظة المتحدث الرسمى للمديرية، أن غرفة عمليات مديرية التموين برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين، تتابع جهود توريد القمح المحلى والمرور على المنافذ البالغ عددها 23 منفذا، مؤكدا انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين خلال الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.