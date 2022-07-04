محافظ جنوب سيناء يتفقد الأعمال الجارية بكورنيش الجبيل

جنوب سيناء فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم الإثنين، الأعمال الجارية بمشروع تطوير الكورنيش، ورصف الطريق الرابط بين قرية الجبيل بمدينة الطور، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء هاني رضا، رئيس مدينة الطور، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة ، موجها بإزالة الأعشاب والبوص الذي يوجد ببعض المناطق المطلة على البحر، حفاظًا على الشكل الحضاري للمنطقة، .

وأكد المحافظ أنه جاري استكمال المرحلة الثانية لكورنيش الجبيل، بتكلفة 7 ملايين، بطول 1,5 كيلو مترات، وعرض 10 أمتار،، وجاري تطوير وازدواج الطريق الموازي له بطول 3 كيلومترات، وعرض 25 مترًا، وتبلغ عرض كل حارة 10أمتار، بتكلفة تتخطى الـ50 مليون جنيه، وجاري تركيب الحديد وتركيب الكريتال بسور الكورنيش، وتركيب الحجر الهاشمي، وتركيب بلاط الانترلوك

كما وضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، حجر الأساس لإنشاء "محكى" تراثي بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والمهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء هاني رضا، رئيس مدينة الطور، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة. وقال محافظ جنوب سيناء، إن جاري تطوير قرية الجبيل بالكامل من خلال الارتقاء بسكانها الأصليين، وذلك من خلال إحياء الصناعات والحرف الأصلية لمواطنيها، لتصبح نواة لجذب السائحين، عن طريق إنشاء منطقة ثقافية استثمارية قاعدتها الأصلية الحرف والصناعات القائمة على التمر والنخل والصيد، من خلال إنشاء "محكي" يحكي بطولات أهالي القرية التاريخية، ورفع القيمة النسبية للقرية. وأكد أنه سيجري استقطاع أجزاء من تقسيمات قطع الأراضي لتوفير مساحات للأنشطة الاقتصادية، والتجارية، الثقافية، و بجان شق الطرق والممرات، وتطوير بعضها، بهدف رفع جودة الحياة لسكان القرية، ومن المقرر أن يجري وضع ضوابط للبناء يلتزم بها أهالي القرية، هذه الضوابط تختص بنسب ومواد البناء والإرتفاعات، مع الحفاظ على الهوية الثقافية للسكان، والطابع العام للقرية.

فى سياق مختلف ترأس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين ، فعاليات اجتماع المتابعة الدوري بقاعة اجتماعات الديوان العام بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، وقيادات المحافظة، ورؤساء المدن، ومديري إدارات الديوان العام، ومديري مديريات الخدمات .

وبدأت فعاليات الاجتماع بالسلام الوطني، واستهل المحافظ توجيهاته نحو الاستعدادات المتبعة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وجاء من أهمها متابعة استعداد المدن علي مستوي المحافظة وناقش المحافظ استعدادات المحافظة لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر ٢٠٢٢، ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022.

ووجه المحافظ علي استمرار وتيرة العمل بنفس السرعه في الاداء لظهور المدينة بشكل مشرف في الحدث العالمي لاستقبال مؤتمر المناخ نوفمبر المقبل، وشدد المحافظ علي منع الإجازات لفترات طويلة وخاصة لمسؤولي المدن والديوان العام علي مستوي المحافظة.

كما وجه المحافظ بعرض موقف الحملات المختلفة للرقابة علي المحلات والبازارات ومراكز الغوص وعرض موقفها يوميا عليه، وكذا متابعة الهوية البصرية للتاكسيات وسائقي الميكروباصات والتأكيد علي تنفيذه للتعليمات اثناء قيادتهم لتلك المواصلات العامة داخل المدينة.

كما أعلن المحافظ عن تجهيز عدد 2000 سويت شيرت بالاضافة الي 2000 بنطلون و كوتشي وتوزيعهم للسائقين للظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمدينة السلام وأضاف المحافظ نحو توفير ما لا يقل عن 1000 زي موحد ( فورمال ) للرجال والسيدات العاملين بالمحافظة ومجالس المدن والذين سيتم تكليفهم ببعض الأعمال المعاونة في تنفيذ المؤتمر واعتبارا من منتصف أكتوبر المقبل وحتى انتهاء المؤتمر في نوفمبر .2022 .

وشدد المحافظ علي ضرورة الحشد وتضافر الجهود لإنجاح قمة المناخ والعمل علي تشكيل فرق عمل في كافة المجالات ومنها تنفيذ مشروع لدعم قطاع السياحة بمدينة شرم الشيخ بمادة مكونة من كائنات عضوية دقيقة نافعة تمتلك القدرة على مواجهة الروائح الكريهة و سيتم توفيرها بالمدينة، إضافة إلى الدعم الفنى الكامل للتطبيق بهدف تحقيق شعار شرم الشيخ مدينة خضراء خالية من التلوث واستخدامها فى معالجة مياه الصرف الصحى، والقضاء على الروائح المنبعثة من محطات وبرك الصرف بالمدينة، ومكافحة الآفات الزراعية والحشرات المنزلية، بما فى ذلك الذباب والناموس والصراصير دون اللجوء إلى استخدام المبيدات، وكذلك تسميد المزروعات المتواجدة بالمسطحات الخضراء، كما تتيح تدوير آمن لمخلفات الصرف الصحى.

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كما ناقش المحافظ تجهيزات مديرية الطب البيطري واستعدادات المجازر علي مستوى المحافظة، وأكد أن ذبح الأضحية للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك سيكون داخل المجازر الحكومية موجها المواطنين بضرورة التوجه لتلك المجازر، وعدم الذبح فى الشوارع حفاظا على البيئة المحيطة بهم وخاصة المدن السياحية ذات الطابع السياحي الخاص والفريد.