محافظ القليوبية يتابع مشروعات مدينتي الخصوص والخانكة لتذليل كافة المعوقات

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية تفقد خلالها مشروعات مدينة الخصوص والخانكة، الجاري تنفيذها في قطاعات الطرق والصحة والمشروعات الخدمية والاستثمارية ومتابعة منظومة النظافة والإشغالات بالشوارع، حيث رافق المحافظ في الجولة كلا من اللواء فرج عبد الله هويدي رئيس مدينة الخصوص، ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، والدكتور خالد الخطيب مدير مديرية الصحة.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد مدينة الخصوص حيث تفقد محور شركات البترول ووجه برفع الأتربة الموجودة بمدخل مدينة الخصوص والعمل علي نظافة الجزر الوسطى وكنس الأتربة من علي جانبي الطريق بطول محور شركات البترول.

كما تفقد المحافظ، عددا من قطع الأراضي الموجودة بالمدينة لدراسة إمكانية إنشاء مجمع مدارس ومستشفى لمدينة الخصوص عليها لخدمة مواطني مدينة الخصوص ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتابع المحافظ، جولته بتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة، حيث تفقد بعض عنابر التربية للدجاج وعنابر إنتاج البيض للبيع للسوق المحلي، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة موجها بضرورة بيع البيض بأسعار مناسبة إسهاما من المشروع في رفع العبء عن كاهل مواطني المحافظة.

وخلال الجولة بالمشروع تم استعراض سير العمل بالمشروع الذي تقوم المحافظة بتطويره منذ فترة ورفع كفاءته لزيادة الإنتاجية وإضافة أنشطة أخرى واستغلال الأراضي الموجودة في بعض المشروعات الزراعية والصناعية الأخرى التي تزيد من موارد المحافظة وتوفر فرص عمل للشباب.

وأشار الهجان، إلى أن هذا المشروع تبلغ الطاقة الإنتاجية له حوالي 30 مليون بيضة في العام الواحد ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل "2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج " وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، مؤكداً أن المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

وأستكمل المحافظ جولته بتفقد مستشفى الخانكة المركزي، حيث تم الإنتهاء من جميع الإنشاءات والفرش الطبي بنسبة تصل الي 99 % حيث تم توريد جميع الأجهزة الطبية وجاري فرشها وتجدر الإشارة بأن تكلفة المستشفى بلغت 320 مليون جنيه، وتتكون من 110 سرير إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، و17 سرير عناية مركزة، وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل.

حيث تفقد "الهجان"، أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، بعد الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، كما تفقد المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ بأجنحته المختلفة وقسم عمليات الطوارئ كما تفقد المحافظ قسم الحضانات والتي تتكون من 13 حضانة وتم تجهيزها بالكامل كما تفقد المحافظ غرف العمليات الكبرى والصغرى بعد تجهيزها بكل المستلزمات الطبية اللازمة لتشغيلها، كما تفقد المحافظ أيضا قسم الغسيل الكلوي والذي يحتوي على 22 جهاز تم تركيبهم بالكامل، ووجه بسرعة الانتهاء من تركيب الأشعة المقطعية والانتهاء من تجهيز المعامل لإدخال المستشفى الخدمة في أقرب وقت ممكن لتساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين بالمنطقة.

واختتم الهجان، الجولة بتفقد منطقة الجبل الأصفر بالخانكة لمتابعة أعمال النظافة بالقرية حيث وجه بالمتابعة المستمرة لمنع القاء القمامة والرتش بالقرية خصوصا في نطاق محطة معالجة الصرف الصحي



استعدادات مستشفى الخانكة المركزى



الحضانات بمستشفى الخانكة المركزى



جانب من التجهيزات



جانب من مشروع الـ 30 مليون بيضة



خلال الجولة



متابعة الاستعدادات النهائية



محافظ القليوبية خلال الجولة



مزارع الدواجن بالقليوبية



مستشفى الخانكة المركزي



مشروع الـ30 مليون بيضة



