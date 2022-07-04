محافظ القاهرة يلغى إجازات عاملي المجازر ويوجه بتكثيف الحملات على محال بيع اللحوم

كتب سيد الخلفاوى

. أكد اللواء خالدعبدالعال محافظ القاهرة ،أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بكافة مجازر القاهرة (الآلى ، جيركو ، السلام، الممتاز، طره، حلوان ) للعمل على مدار اليوم اعتباراً من أول أيام شهر ذى الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم فى هذه المناسبة

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل فى المجازر حتى انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة فى عدد المذبوحات .

وأشار محافظ القاهرة انه تم التنسيق بين مديريتى الطب البيطرى والصحة ومديرية التموين لعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات ، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الطب البيطرى ، والإدارات البيطرية بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، على مدار الـ 24 ساعة، حيث تم تخصيص ارقام التليفونات ، ( ٢٧٤٢٦٩٩٣ - ٢٧٤٢٧٠٥٣ ) وفاكس ٢٧٤٢٧٠٥٧ لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين ، كما تم تكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة خاصة حول المساجد.