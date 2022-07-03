محافظ الفيوم يعلن ذبح أضاحى المواطنين مجاناً بالمجازر الحكومية خلال العيد

الفيوم-رباب الجالي

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن فتح 13 مجزراً حكومياً ونقطة ذبيح أمام الأهالى والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحى مجاناً طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مساهمة من المحافظة فى التيسير على المواطنين، ومنع الذبح خارج المجازر، لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة.

وناشد، وفقا لبيان صحفي مساء اليوم، جميع أهالى المحافظة ومسئولى الجمعيات الأهلية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحى بالمجازر، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقاً للشكل الجمالى والحضاري، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف، أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال من يذبح خارج المجازر، وتلويث البيئة، ومخالفة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وتعديلاته والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

ووجه، مدير مديرية الطب البيطري، بتوفير الأطباء البيطريين المطلوبين للعمل بالمجازر حتى انتهاء الإجازة، مشدداً على استمرار العمل يومياً بمختلف مجازر المحافظة، كما كلف رؤساء مجالس المدن، والوحدات المحلية بتوفير كل ما يلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي.

من جانبه، صرح الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري، بأن المجازر الحكومية ونقاط الذبيح التى تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بمركز الفيوم تشمل نقاط ذبيح اللاهون، وهوارة المقطع، والعدوة، وفى مركز أبشواي، مجزر أبشواي، ونقاط ذبيح طبهار، والعجميين، وأبوكساه، وفى مركز إطسا، تم تحديد مجزر إطسا، ونقطة ذبيح منية الحيط، وفى مركز طامية, تم تحديد مجزر طامية، وفى مركز سنورس تحدد مجزر فيديمين، ونقطتى ذبيح ترسا، وسنهور القبلية.