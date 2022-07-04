محافظ الغربية يفتتح معرض إنجازات الرئيس بالمدرسة الفندقية

الغربية مصطفى عادل

افتتح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، معرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالمدرسة الفندقية بطنطا وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بالذكرى التاسعة لثورة يونيو المجيدة، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أجزاء المعرض الذى شارك فى تقديم أعماله أقسام التعليم المختلفة بالمديرية من المجال الصناعي، التربية الفنية ، التعليم الفنى ، الصحافة ،الاقتصاد المنزلى والمكتبات، حيث شمل المعرض عدداً من المعروضات الفنية المتنوعة ما بين التراث الفرعوني، المنسوجات، مشغولات جلدية ويدوية معرض مصور لشهداء الوطن من الجيش المصري، إلى جانب المجسمات الفنية للمشروعات القومية التى تم تنفيذها فى مصر مؤخرا فى عهد الرئيس السيسي.

وخلال جولته التفقدية فى أركان المعرض، أشاد المحافظ بجودة المعروضات والحس الوطنى الذى يتمتع به الطلاب والمعلمون، ومدى مهارتهم فى توثيق تلك الإنجازات، كما استمع المحافظ لأبيات من الشعر ألقاها أحد الطلاب الموهوبين فى الإلقاء.

وتابع محافظ الغربية جولته التفقدية بتفقد قاعة الرسم والتى تقام بها مسابقة فنية تنافس فيها الطلاب من مختلف الأعمار والمراكز والمدن فى الرسم، وتنوعت الرسومات بين الوطنية والبورتريه وتوثيق المشروعات القومية.

واختتم الفاعلية بتسليم الجوائز للمراكز الثلاث الأولى فى مسابقة الأعمال الفنية، حيث أشاد المحافظ بوعيهم الوطنى وانتمائهم لرموز الوطن ومقدراته، متمنياً لجميع الطلاب مزيد من التقدم والنجاح.

وأشار رحمى إلى أن المحافظة أعدت برنامجا مكثفا للاحتفال بثورة الثلاثين من يونيو يشمل تنفيذا (مسيرة شبابية، أمسية ثقافية فنية، 10 حفلات فنية بالإدارات التعليمية، معرض إنجازات الرئيس بالمدرسة الفندقية، 17 قافلة طبية، 2 قافلة بيطرية، قافلة اجتماعية، ندوة تثقيفية عن ثورة الـ 30 من يونيو وافتتاح مدرستين وثلاثة مراكز شباب).

رافق المحافظ خلال جولته ممدوح النجار رئيس حى أول طنطا، الدكتور صبرى الدسوقى وكيل المديرية.