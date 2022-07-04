محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بنهطاى والغريب.. صور

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، آخر تطورات الأعمال الجارية بمشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى زفتى، وذلك خلال جولة صباحية بقريتى نهطاى والغريب، رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ و نجوى العشيرى السكرتير المساعد و إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، حيث تفقد ( مركز تنمية الأسرة، مجمع الأسواق النموذجى والموقف النموذجى ، نقطة الشرطة ،نقطة الحماية المدنية ،مركز الشباب والمدرسة التجريبى ) بقرية نهطاي.

وقال رحمى إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" غيرت من واقع قرية " نهطاى " فى محافظة الغربية، حيث تم الانتهاء من (المجمع الخدمى الحكومي، المجمع الزراعى البيطري، ومحطة مياه نهطاى ، محطة القطار، المدارس، نقطة إسعاف نهطاى ) وجارى العمل فى باقى القطاعات، على رأسها مركز تنمية الأسرة، توسعات محطة معالجة الصرف الصحي، مركز شباب نهطاى ، نقطة شرطة نهطاى ، كورنيش نهطاى والذى يعد التجربة الأولى فى قرى حياة كريمة،واختتمت الجولة بتفقد نقطة الحماية المدنية بقرية الغريب.

وعلى هامش الجولة تفقد محافظ الغربية الأعمال الجارية بطريق المعامل بميت حبيش والذى يعد محورا مروريا جديدا يربط ما بين الطريق السريع وطريق طنطا السنطة دون المرور بقرية ميت حبيش، كما تابع المحافظ الأعمال الجارية بكورنيش طنطا فى مرحلته الخامسة والتى قاربت على الانتهاء بداية من مزلقان سكة المحلة حتى كوبرى فاروق.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة