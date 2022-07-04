اليوم السابع
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محافظ الجيزة يهنئ أوائل الدبلومات الفنية من أبناء المحافظة

الإثنين، 04 يوليه 2022 10:00 م
محافظ الجيزة يهنئ أوائل الدبلومات الفنية من أبناء المحافظة محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أوائل شهادة الدبلومات الفنية من أبناء محافظة الجيزة تليفونيا الذين رفعوا اسم المحافظة عالياً بنجاحهم وتفوقهم وتميزهم، معرباً عن فخره واعتزازه بهذه النماذج المشرفة متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح لاستكمال حياتهم العلمية والعملية.

,أكد محافظ الجيزة على أهمية ودور التعليم الفني باعتباره النواة الأساسية في تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة، وتوفير الأيدي الماهرة لسوق العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق النمو الإقتصادى الشامل .

وقدم المحافظ تحية شكر وتقدير لأولياء أمور الطلاب ومديرى المدارس والمدرسين والقائمين على العملية التعليمية لدورهم فى توفير المناخ التعليمي المناسب وتهيئة الظروف أمامهم لتحقيق هذا النجاح والتفوق ..

 مؤكداً علي إستمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتوفير تعليم جيد لأبنائنا الطلاب وتحقيق أعلى الدرجات و الحصول علي المراكز المتقدمة في مختلف المراحل التعليمية .

ومن جانبه أوضح أشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن قائمة أوائل شهادة الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية لهذا العام تضمنت ١١ طالب وطالبة من أبناء الجيزة وقد تصدرت القائمة الطلاب بسمله أشرف حسن مهدي بمدرسه الإيمان الخاصه بنسبه ٩٤,٥ % والطالبة ميرام مجدي إبراهيم بمدرسة الهرم الفندقيه المهنية بنسبه ٩٠ % والطالبة شهد خالد محمد بمدرسة الجيزة المهنية بنسبة ٨٣,١٥


الجيزة

اوائل الدبلومات الفنية

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نتيجة الدبلومات



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