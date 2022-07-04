محافظ أسوان: ندعم مسيرة النادى فى الموسم الكروى القادم لإسعاد الجمهور

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، دعمه لمسيرة نادى أسوان الرياضى خلال الموسم الكروى القادم 2022/2023 فى الدورى الممتاز من خلال تقديم كافة التسهيلات الممكنة للإعداد الجيد بما يليق بمكانة أحد أكبر الأندية الشعبية على مستوى الصعيد ، والعمل على إسعاد الجمهور الأسوانى.

جاء ذلك أثناء لقاء اللواء أشرف عطية بالمستشار الشافعى صالح رئيس النادى ، والمدير الفني الجديد لنادى أسوان الكابتن ربيع ياسين ، وبحضور عادل النور مدير عام النادى.

وخلال اللقاء أشار محافظ أسوان إلى أهمية إعلاء روح الولاء والإنتماء لتيشرت زهرة الجنوب داخل اللاعبين والجهاز الفني والإدارى ، وخاصة أن الجميع يعمل على توفير الإمكانيات اللازمة للتجهيز الجيد للموسم الجديد.

وأشار، إلى أنه سيتم التنسيق مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لدعم إقامة معسكر لفريق الكرة بالإسكندرية في الفترة من 20 يوليو ولمدة شهر ، ثم معسكر أخر فى المركز الأولمبى بالمعادى من 20 أغسطس ولمدة شهر أخر إستعداداً لإنطلاق مباريات الفريق في دورى الأضواء ، وهو الذى يتوازى مع دعم الوزارة أيضاً للحصول على تخفيض 50 % من المستحقات المالية مقابل التدريبات ، وإقامة المباريات.

ومن جانبه أوضح المستشار الشافعى صالح بأننا كمجلس إدارة سنسعى إلى تحقيق الإعداد الجيد لتكون إنطلاقة الفريق فى الدورى الممتاز قوية وجادة إعتماداً على الروح والتركيز والإصرار والإرادة فى تحقيق مستوى ونتائج جيدة حتى يدخل الفريق المنطقة الدافئة في ترتيب جدول الدورى مما يؤهله لضمان البقاء في دورى الأضواء.

وتابع، بأنه فى ظل دعم المحافظة والجماهير الأسوانية سنعمل على الإستغلال الأمثل لمعسكرات الإعداد ، مع دعم قوام الفريق بلاعبين متميزين يساهموا فى الأداء الفنى والمهارى المشرف.