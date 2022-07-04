محافظ أسوان يدشن حملة تنظيف لنهر النيل ويوجه بإزالة التعديات.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

دشن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، حملة تنظيف لنهر النيل بمشاركة جهات مجتمعية ومدنية وشباب، فى إطار جهود المحافظة لتحقيق الإصحاح البيئى، وبما يتواكب مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

حضر الفاعليات، المهندسة أسماء محمود مدير عام البيئة بالمحافظة ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، والقيادات التنفيذية.

ويتوازى ذلك مع إطلاق مبادرة التشجير بالأشجار المثمرة فى الشوارع الرئيسية والداخلية والحدائق العامة والمتنزهات من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين من إرتفاع درجات الحرارة ، وخاصة فى أماكن الإنتظار والجلوس وذلك إستكمالاً لمبادرة " أسوان العلم الأخضر " والتى أطلقها المحافظ فى منتصف مارس الماضى.

وشهد محافظ أسوان، أعمال التطهير والتنظيف لمياه نهر النيل ، مع تحفيز وتشجيع الشباب والفتيات المشاركين فى الحملة للقيام بهذه الأعمال بالشكل الإيجابى من أجل تحقيق أهداف الحملة والمبادرة ، والمتمثلة فى الحفاظ على البيئة ولتقليل الأحمال البيئية السلبية لحماية مياه النيل من التلوث البلاستيك والمواد التى تؤثر أحمالاً على البيئة.

وأشار، إلى أن ذلك يتوازى مع زراعة 500 شجرة كمرحلة أولى ، بالإضافة إلى قيام المجتمع المدنى بإهداء 2000 شجرة كمرحلة ثانية ، وهو ما يأتى متواكباً مع زراعة 12 ألف شجرة ضمن الخطة الإستثمارية المستهدفة داخل جميع مدن ومراكز المحافظة.

وإستكملت الفعاليات بتفقد المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد لمعرض منتجات السجاد اليدوى والخزف ومنتجات النخيل المصنعة يدوياً ، والإختراعات والإبتكارات الإبداعية صديقة البيئة ، أعقبه تكريم أصحاب هذه الإختراعات بإجمالى 15 طالب وطالبة بالمراحل التعليمية المختلفة بحضور عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم.

كما شهدت الفعاليات تنظيم 5 ورش عمل للتوعية بإستخدام صناعات يدوية من مواد صديقة للبيئة مثل صناعة السجاد بالنول ، وصناعات الخزف من الصلصال ، بالإضافة إلى ورش أعمال تدوير للمخلفات المنزلية كتوعية للأطفال وربات البيوت.

على جانب آخر، وجه اللواء اشرف عطية، محافظ أسوان، بالإزالة الفورية لأى تعديات أو إشغالات مخالفة بالبناء أو وضع تشوينات البضائع على الأرصفة، مع تكثيف أعمال النظافة العامة سواء برفع تراكمات القمامة أول بأول أو جرد وكنس الأتربة والمخلفات من الشوارع ، بجانب رفع الإشغالات والحواجز لمنع الركن مع توقيع غرامات مشددة على المحلات التجارية والمطاعم والكافتريات التي تقوم بإلقاء المخلفات بنهر الطريق.

جاء ذلك أثناء قيام محافظ أسوان، بجولة ميدانية اليوم، الاثنين، شملت شوارع المطار والحدادين وشرق البندر والشواربى الجديد وكسر الحجر والجيش والبركة ، بالإضافة إلى السوق السياحى ومزلقان السيل.

واستدعى المحافظ، رئيس مركز ومدينة أسوان المهندس سيد مدنى ومسئولى شركات النظافة العامة ، بجانب شرطة المرافق بقيادة العميد محمد الجندى.

وكلف اللواء أشرف عطية، بقيام رئيس المدينة بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية لرفع كافة المخلفات والقمامة المتواجدة على جانبي شريط السكك الحديدية ، على أن يتوازى مع ذلك قيام شرطة المرافق بالتعاون مع الوحدة المحلية لإزالة ورفع كافة الإشغالات سواء داخل أو خارج السكك الحديدية ، وخاصة فى منطقة محطة الشيخ هارون.

وعقب ذلك وأثناء الجولة الميدانية رصد محافظ أسوان تواجد مخزن للبضائع والسلع المختلفة فى المنطقة المواجهة لميدان الجيش " الزلابية سابقاً " ، مكلفاً بقيام شرطة المرافق بمصادرة هذه البضائع على الفور ، وإزالة المخزن بشكل كامل ، وتحرير محضر للمتعدى ، على أن يتوازى مع ذلك إخطار اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله ، مع محاسبة المتسببين فى إقامة هذا المخزن بنطاق حى جنوب.

كما كلف المحافظ، بالمصادرة الفورية للبضائع المتواجدة بشكل عشوائى فى سوق حديقة الجيش المواجهة للمول ، ورصد اللواء أشرف عطية أيضاً بعض الإشغالات فى بداية السوق السياحى ناحية شارع سينما أبو شوك حيث قاد أعمال الإزالة لها ، ومصادرة كافة المخالفات التى تم ضبطها.



الحملة



المحافظ ينظف النيل



تنظيف النيل