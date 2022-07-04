ما هو الوباء الصامت؟ 6 علامات تؤكد إصابتك به

كتبت ميرفت رشاد

ارتفاع نسبة السكر في الدم المزمن - المعروف باسم مرض السكري - هو وباء صامت، وهي حالة يمكن أن تسبب عواقب صحية خطيرة وقد تكون قاتلة، لحماية نفسك، قم بفحص نسبة السكر في الدم بانتظام وكن على دراية بالإشارات المحتملة التي تشير إلى ارتفاعه، هذه بعض العلامات المؤكدة على أن نسبة السكر في الدم لديك مرتفعة للغاية، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

كثرة التبول

من أكثر علامات ارتفاع السكر في الدم شيوعًا التبول أكثر مما هو طبيعي بالنسبة لك، يحدث ذلك لأنه عندما يتراكم السكر (الجلوكوز) في مجرى الدم، يحاول الجسم طرده عبر البول، إذا كنت تتبول أكثر من المعتاد ، فمن الجيد مراجعة طبيبك.

العطش

من الأعراض الشائعة الأخرى لارتفاع نسبة السكر في الدم العطش المتكرر، زيادة التبول يمكن أن تسبب الجفاف على جبهتين ، التبول في كثير من الأحيان يحرم الجسم من السوائل، وسكر الدم في الواقع يرشح السوائل بعيدا عن الأنسجة لأنها تغادر الجسم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة العطش، وشرب المزيد من الماء قد لا يشبعه.

إعياء

غالبًا ما يرتفع سكر الدم بشكل مزمن لأن الجسم أصبح مقاومًا للأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد الخلايا على استخدام السكر للحصول على الطاقة، في ظل نقص مصدر الطاقة هذا ، قد يشعر الشخص المصاب بارتفاع نسبة السكر في الدم بالإرهاق بشكل متكرر.

الجوع المتكرر وفقدان الوزن بشكل غير متوقع

قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم بالجوع بشكل متكرر، وقد يفقدون الوزن على الرغم من تناول المزيد وذلك لأن الجسم، المحروم من الطاقة من الجلوكوز ، يتطلب المزيد من الطعام لاستخدامه كوقود، قد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم المزمن أيضًا إلى فقدان الوزن بشكل غير متوقع ، حيث قد يبدأ الجسم في حرق مخازن الدهون للحصول على الطاقة.

وخز وتنميل

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن إلى إتلاف الأعصاب في جميع أنحاء الجسم، وهي حالة تسمى اعتلال الأعصاب السكري، الشكل الأكثر شيوعًا هو الاعتلال العصبي المحيطي ، الذي يصيب القدمين والساقين واليدين والذراعين، يمكن أن ينتج عنه وخز، وحرقان ، وخدر ، وانخفاض الحساسية للألم أو درجة الحرارة، أو آلام حادة أو تقلصات في المناطق المصابة. تميل الأعراض إلى التفاقم في الليل.

عدم وضوح الرؤية والصداع المتكرر

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى انتفاخ وتشويه عدسات العين ، مما يؤدي إلى تشوش الرؤية أو ازدواجها، يمكن أن يتسبب مرض السكري في تسرب الأوعية الدموية في شبكية العين ، أو نمو أوعية دموية جديدة غير طبيعية ، مما يؤدي إلى مشاكل في الرؤية وهذا ما يسمى باعتلال الشبكية السكري.