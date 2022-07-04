لعشاق البيض.. يساعد على إنقاص الوزن وتحسين صحة الدماغ

كتبت إيناس البنا

كونها واحدة من أكثر الأطعمة المغذية على هذا الكوكب، يعد البيض مصدر قوة للعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للتغذية، كما أنها تساعد في إنقاص الوزن وهي نسبة عالية مضادات الأكسدة، وفقا لتقرير موقع " timesnownews".

بيضة واحدة كبيرة تحتوى على :

77 سعرة حرارية ، 5 جرام دهون و 6 جرام بروتين

جميع الأحماض الأمينية الأساسية

حديد، الفوسفور ، الفيتامينات - أ ، ب 2 ، ب 5 ، ب 12 ، السيلينيوم

أوميغا 3

فوائد تناول البيض



يُعرف البيض باسم "الفيتامينات المتعددة" الطبيعية ، لذا يجب استهلاك البيض يوميًا لجني فوائده. بعض الأسباب هي:

1. يحسن البيض من مستوى الكوليسترول:

على عكس الاعتقاد السائد ، فإن المصادر الغذائية للكوليسترول ليس لها أي تأثير على مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي ، فإن البيض الذي يحتوي على 212 ملج من الكوليسترول مفيد لملف الكولسترول الخاص بك، إنها ترفع مستويات HDL بشكل كبير ، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم ،.

2. تحسين صحة الدماغ:

يتم تحميل البيض أيضًا بمادة الكولين ، وهي مادة مغذية أقل شهرة تساعد على تحسين صحة الدماغ، الكولين مهم للوقاية من الاضطرابات العصبية، كما أنه يساعد على زيادة الوظائف الإدراكية عند الرضيع ، ومن المهم أن تتناوله النساء الحوامل والمرضعات، يعتبر صفار البيض أفضل مصدر للكولين.

3. يحمي العيون:

صفار البيض يحتوي على كمية جيدة من اللوتين وزياكسانثين، وهى مضادات الأكسدة القوية التي تحمي العينين يقلل هذان النوعان من المخاطر المحتملة للضمور العضلي وإعتام عدسة العين في العين وضعف البصر البطيء.

4. يساعد البيض على إنقاص الوزن:

لا يحتوي البيض على الكربوهيدرات ولكنه معبأ به البروتينات والدهون التي تساعد على إنقاص الوزن بطريقة صحية. يوصي خبراء التغذية بتناول البيض على الإفطار لأنه يحتوي على سعرات حرارية أقل من أي طعام شائع آخر.