لعشاق البطاطا.. مفيدة لمرضى السكر والقلب وتحمى من السرطان وتخفض الوزن

كتبت أمل علام

كشف الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب، عميد معهد القلب القومي الأسبق، إن البطاطا تقي من السرطان وتساعد في ضبط السكر، حيث تتكون البطاطا بشكل أساسي من الكربوهيدرات.



البطاطا

وأوضح أن معظم الكربوهيدرات من النشا تليها الألياف، فهذه الخضروات الجذرية منخفضة نسبيا في البروتين ولكنها تعتبر مصدرا مهما للبروتين في العديد من البلدان النامية، مضيفا، كما تعد البطاطا مصدرا ممتازا للبيتا كاروتين وفيتامين C، والبوتاسيوم وهي مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، كما أنها غنية بالعديد من المركبات النباتية، مثل بيتا كاروتين والأنثوسيانين.

وأضاف، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن البطاطا صحية أكثر من البطاطس، حيث أنها لا تسبب ارتفاعا فى الجلوكوز في الدم بسرعة، وتحتوي على الألياف التي تساعد على الشبع مما تعتبر مثالية لخفض الوزن، كما أنها تحتوي على كميات كبيرة من البيتا كاروتين.

ووفقا لما ذكره موقعWebMD فإن البطاطا تكتسب اسم "سوبرفوود"بسبب كمية العناصر الغذائية الموجودة بها،حيث تظهر الدراسات أنها قد تساعد في:

الوقاية من السرطان

، حيث قد تقلل الكاروتينات الموجودة في البطاطا من خطر الإصابة بالسرطان، كما أن البطاطا الأرجوانية غنية بمركب طبيعي آخر يسمى الأنثوسيانين الذي قد يقلل من فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

منع الإصابة بمرض السكري

يمكن أن تساعد المركبات الموجودة في البطاطا في التحكم في نسبة السكر في الدم عند غليها، تكون البطاطا منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) ، مما يعني أنها لن ترفع نسبة السكر في الدم بنفس سرعة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI.

الوقاية من أمراض القلب

تظهر الأبحاث أن البطاطا او ما يطلق عليها البطاطا الحلوة يمكن أن تخفض الكوليسترول الضار LDL، مما قد يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

الحماية من التنكس البقعي

الكميات الكبيرة من البيتا كاروتين وفيتامين أ، الموجودة في البطاطا، يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بأمراض العين، وهو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر .

منع الإصابة بالسمنة

قد تساعد البطاطا الحلوة الأرجوانية في تقليل الالتهاب في جسمك وتمنع نمو الخلايا الدهنية، مما قد يساعدك على إنقاص الوزن.