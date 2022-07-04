قيادات قوات أمن الحج تعلن جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت قيادات قوات أمن الحج جاهزيتها لتحقيق أمن حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة السعودية الرامية إلى توفير كامل الطاقات الآلية والبشرية أمام ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والرحة والاستقرار والسلامة.

وأكدوا خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في مقر نادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة، بمشاركة مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وقائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء الركن محمد مقبول العمري، وقائد قوات الدفاع المدني في الحج اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وقائد قوات الجوازات في الحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، وقائد عام طيران الأمن برئاسة أمن الدولة اللواء طيار ركن عبدالعزيز بن محمد الدريجان، أن وزارة الداخلية تضطلع بمسؤوليات من خلال مواسم الحج تتمثل في مسؤوليات تنظيمية وأمنية.

ورفع مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما وفرته من الدعم غير المحدود في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام، موضحاً أن سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا اعتمد خطتان أمنيتان لهذا العام هما: خطة حفظ النظام، والخطة العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام بالحج، التي تضمنت الاستعداد لمواجهة أي أعمال تستهدف الإخلال بالأمن أو النظام ومنع جميع الأعمال المؤثرة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.