ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 78 كيلو شعر طبيعى من بيروت.. صور

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من الشعر الطبيعي، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت.

استوقف محمد نبيل مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة المهندس محمد صلاح كامل مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات عضوية متماثلة بكميات كبيرة، قامت أميرة طلبة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف مصطفي صادق مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 78 كيلو جرام من الشعر الطبيعي، شارك في الضبط كل من أحمد عادل فتحي و عبد الحليم محمد عبد المحسن مأمورا الجمرك.

أمر صبحي ربيع مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.