شركة بنها للصناعات الإلكترونية تكرم العاملين المتميزين والمحالين للمعاش

كتب زكى القاضي

كرم الدكتور مهندس حسام حسن رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع ١٤٤ الحربي)، عددا من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد بالإدارات المختلفة بالشركة، وهنأهم باكتمال مسيرتهم المهنية، ونجاحهم فى أدائها على أكمل وجه، كما تم تكريم عدد ( ١) عامل متميز على مستوى الشركة.

وخلال التكريم أكد " حسن " على اعتزاز قيادات الإنتاج الحربى بالعاملين فى مختلف الجهات التابعة وتقديرهم لما يبذلونه من جهد لرفعة شأن قطاع الإنتاج الحربي، وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية عن تمنياته بأن يكون هذا التكريم بمثابة تشجيع لكافة العاملين بالشركة على تقديم المزيد من العمل والجهد وتحقيق أفضل أداء وإنتاجية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى التصنيع العسكرى والمدنى بما يعود بالتقدم والازدهار للقطاع ككل، خاصةً وأن "الإنتاج الحربي" يعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكرى وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.

حضر التكريم عدد من رؤساء القطاعات بالشركة وكذلك ممثلو النقابة العامة للعاملين.