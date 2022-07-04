سيدة بدعوى طلاق: "زوجى حاول إشعال النيران فى منزل شقيقى انتقاما منى"

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد 12 شهر من الزواج، واتهمت زوجها بترويعها وملاحقتها وإجبارها على العيش معه، بالرغم من عنفه وإثبات تعديه عليها بالضرب المبرح، ومحاولته اصطحابها بالقوة من منزل شقيقها بعد هروبها من مسكن الزوجية خشية على حياتها، ومحاولته إشعال النيران بمنزل شقيقها، لتؤكد الزوجة:" ارتبط بزوجي عن طريق زواج الصالونات، لاكتشف أخلاقه السيئة بعد الزواج، لدرجة دفعتني للهروب من منزله مستغله غيابه، ومنذ تلك اللحظة وهو يلاحقني بالاتهامات الكدية والتهديد".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طوال شهور زواجنا كان زوجي يسطو على راتبي، ويرفض منحي مصروف شهري خاص بي، لأعيش في جحيم برفقته بسبب بخله، بخلاف تعديه على بالضرب كلما اعترض على تصرفاته وحرمانه لى من حقوقى، وسطوه على أموالي وتركه لى دون أي مصروفات".

وتابعت الزوجة بدعواها:" زوجي غير أمين على رعايتي وأخشي على حياتي بسبب عنفه، سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة وساومني على قائمة المنقولات ومصوغاتي الذهبية بعد أن استولى عليهم مقابل الطلاق، وعندما اعترض وأهلى على عنفه وطالبنا بالانفصال هددنا، مما دفعني لطلب التدخل من عائلته لرحمتي وعائلتي من ملاحقته لنا".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

نصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.