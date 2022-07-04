رئيس جامعة القناة يكرم الطالبة "آية سويلم" لحصولها على كأس أقوى لاعبة بأوروبا

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اليوم الاثنين الطالبة آية سويلم بعد حصولها على كأس أقوى لاعبة ببطولة أوروبا للقوى البدنية المقامة بالمجر خلال الفترة من 21 وحتى 26 يونيو، معرباً عن سعادته البالغة لرفع أسم مصر عالياً في جميع المحافل العالمية وفوزها بميدالية ذهبية فوق 23 سنة في لعبة القوى البدنية،و ذهبية أخرى تحت 21 سنه بنفس البطولة بإجمالى وزن 430كيلو.

وأشار "مندور" إلى أن الأهتمام بالطلاب الموهوبين في كافة المجالات يأتى من أولويات إدارة الجامعة، مؤكداً على مواصلة دعم الجامعة للطلاب خاصاً المتميزين رياضياً، مشيراً إلى ثقته الكاملة في قدرات وإمكانيات أبنائه وحرصهم الدائم على تحقيق مزيد من الانجازات.

حضر مراسم التكريم الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانيه.

يُذكر أن اللاعبة أية سويلم ابنة كلية الآداب والعلوم الإنسانيه والمقيده بالفرقة الثانية ببرنامج المساحة والإستشعار من بعد GIS وسبق لها الحصول علي العديد من البطولات المحلية والدولية حيث حصلت على 20 ميدالية أول جمهورية ، ٦ميداليات أول عرب و أول أفريقيا، أول بحر متوسط ،بالإضافة إلى حصولها أربع مرات علي مركز أول عالم .



جانب من التكريم (1)



جانب من التكريم (2)









