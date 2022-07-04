رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفدا ممثلا عن بنوك لعمل الكارت الذكى "ميزة " للطلاب

أسيوط - فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على تسخير ما تملكه من إمكانيات بشرية ومادية لخدمة ورعاية أبنائها الطلاب وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية والتى نجحت فى تنفيذ العديد من الانجازات ضمن إستراتيجيتها لتطوير خدماتها ومواصلة الجهود لتحقيق التطور المؤسسى فى مختلف قطاعاتها والتحول بجامعة أسيوط إلى مصاف الجامعات الرقمية بما يضمن سرعة الخدمات المقدمة لكافة منتسبيها.

جاء ذلك فى تصريح له عقب اجتماعه مع وفداَ ممثلاَ عن البنك المركزى والبنك الأهلى وهيئة الإنتاج الحربى 99، والذى ضم من البنك المركزى راندا عادل مدير إدارة المنتجات بقطاع الشمول المالى، وأحمد ياسين بقطاع المنتجات، ومن البنك الأهلى كلاَ من هالة حلمى رئيس قطاع المنتجات والشمول المالى، وأشرف فوزى نائب مدير عام قطاع المنتجات، محمد لطفى مدير عام التجزئة بمنطقة شمال الصعيد، أحمد الشندويلى مدير عام منطقة أسيوط والوادى الجديد، وأحمد عبد الرحمن مسئول التجزئة بمنطقة أسيوط، محمود توفيق مسئول التجزئة بمنطقة شمال الصعيد الرئيسية، والدكتور عصام منصور المستشار التسويقى للهيئة الإنتاج الحربى 99، وذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مؤمن طة المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، والدكتور ممدوح فاروق مدير مركز نظم المعلومات بالجامعة، ونائبه الدكتور ماجد عسكر، وغريب خيرى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وسحر جمال منسق العلاقات العامة لشئون البروتوكول.

وأوضح الدكتور طارق الجمال أن اللقاء تضمن مناقشة الخطوات التنفيذية بشأن عمل الكارت الذكى "ميزة " لطلاب الجامعة" والذى يتيح لكافة طلاب الجامعة من خلال استخدام الكارت دفع كافة المصروفات والمدفوعات الدراسية والاشتراكات الخاصة بقطاع المدن الجامعية صرف الواجبات، اشتراكات القرية الأولمبية وجميع الأنشطة والخدمات الجامعية المتنوعة بما يساهم تعظيم الاستفادة من كافة الخدمات التى تقدمها إدارة الجامعة لكافة منتسبيها، مشيراً إلى ترحيب إدارة الجامعة بكافة أوجه التعاون والشراكات مع مختلف المؤسسات وتحقيق دورها المجتمعى وخدمة أفراد المجتمع الجامعى.

و أشاد الدكتور طارق الجمال خلال اللقاء بمؤسسة البنك الأهلى ودوره الوطنى والمتعاون فى دعم وتمويل المشروع المقترح لعمل الكارت الذكى وذلك فى إطار العلاقات المتعاونة والشراكة القائمة بين جامعة أسيوط والبنك الأهلى والمساهمة فى العديد من المشروعات الطبية والخدمية بالجامعة والتى من شأنها التيسير وتسهيل للخدمات المقدمة لكافة الأفراد.