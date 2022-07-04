رئيس المحكمة الدستورية العليا يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

كتب لؤى على

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمقر مشيخة الأزهر، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ لتهنئة فضيلته بعيد الأضحى المبارك.

وأعرب المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن خالص التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر ولجميع المسلمين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لفضيلته موفور الصحة والعافية، ولمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار.

من جانبه، عبر فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بزيارة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا له دوام الصحة والعافية، ولمصرنا الغالية دوام الاستقرار والرخاء.