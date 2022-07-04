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رئيسة المفوضية الأوروبية: الكرملين يهدف لتدمير أوكرانيا سياسيا وعسكريا واقتصاديا

الإثنين، 04 يوليه 2022 04:50 م
رئيسة المفوضية الأوروبية: الكرملين يهدف لتدمير أوكرانيا سياسيا وعسكريا واقتصاديا اورسولا
كتب أحمد عرفة

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قال أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الرئاسة الروسية، الكرملين، تهدف لتدمير أوكرانيا سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن مؤتمر لوغانو سيضع خارطة لإعادة إعمار أوكرانيا ومصادر التمويل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الاثنين، إنه "لا يزال يتعين القيام بالكثير من أجل انتصار أوكرانيا، وتتم هزيمة روسيا ليس فقط فى ساحة المعركة، وإنما أيضا من الناحية التاريخية والنظرية".

وذكر زيلينسكى - عبر قناة "تليجرام"، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحقيق النصر، وهذا طريق صعب لأن الحرب مستمرة.

وأضاف: "لكن الآن يتعين علينا فعل كل شيء حتى يخسر المعتدي ليس فقط في ساحة المعركة، وحتى يدرك الجميع في روسيا أن أوكرانيا لا يمكن لأى شىء أن يحطمها، حتى لو كانت حربا وحشية".

 

 

 


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